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Handelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризис

Немецкая газета Handelsblatt
 увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.
РИА Новости
Автор статьи напомнил, что до начала российской спецоперации Зеленский с главой своей администрации, экс-кинопродюсером Андреем Ермаковым «занимались микроменеджментом», вмешивались во все детали самых разных процессов.
ИА Красная Весна
После начала конфликта украинский лидер сконцентрировался на военных и дипломатических задачах, передав экономические — правительству.
Известия
В частности, полагают журналисты, правительству Зеленского предстоит столкнуться с тяжелым отопительным кризисом.
Российская газета

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Handelsblatt: Команду Зеленского зимой ожидает серьёзный политический кризис
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Handelsblatt: зимой команде Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризис
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Handelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризис
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Handelsblatt: этой зимой команду Зеленского ждет серьезный политический кризис
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