РИА НовостиHandelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризисНемецкая газета Handelsblatt увидела в поведении команды Владимира Зеленского признак грядущего политического кризиса из-за будущей тяжелой зимы.РИА НовостиАвтор статьи напомнил, что до начала российской спецоперации Зеленский с главой своей администрации, экс-кинопродюсером Андреем Ермаковым «занимались микроменеджментом», вмешивались во все детали самых разных процессов.ИА Красная ВеснаПосле начала конфликта украинский лидер сконцентрировался на военных и дипломатических задачах, передав экономические — правительству.ИзвестияВ частности, полагают журналисты, правительству Зеленского предстоит столкнуться с тяжелым отопительным кризисом.Российская газетаЧитать далееСвернутьLive24Live24Комсомольская правдаИА Красная ВеснаПолитика СегодняLife.ruГазета.RuЯмал-МедиаРамблерPravda.RuПятый каналИзвестияПодробнее о событииHandelsblatt: Команду Зеленского зимой ожидает серьёзный политический кризисLife.ru17:15Handelsblatt: зимой команде Зеленского предстоит пережить тяжёлый политический кризисRT на русскомвчера в 16:56Handelsblatt: зимой команду Зеленского ждет тяжелый политический кризисРИА Новостивчера в 16:02Handelsblatt: украинское правительство столкнется с экономическим кризисом зимойЯмал-Медиавчера в 16:31Handelsblatt: этой зимой команду Зеленского ждет серьезный политический кризисГазета.Ruвчера в 16:21Handelsblatt: правительство Украины ждет серьезный кризис из-за будущей тяжелой зимыLenta.ruвчера в 16:15Handelsblatt: зимой правительство Зеленского ожидает серьезный кризисNews.ruвчера в 16:48Показать ещёОценить150Поделиться