Экономика
КоммерсантъHeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.
Читать в источнике
Оценить528
с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 21:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 10:09
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 12:40
Авто
Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме
Автоновости дня 19 октября в 13:02
Экономика
Смольный одобрил налоговый вычет для промышленных предприятий
Правительство Петербурга поддержало поправки в закон «О налоговых льготах» — городские власти готовы предложить инвестиционный налоговый вычет тем предприятиям, которые показывают стремительный рост.
Мойка78 13:11
Политика
Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал известный шоумен
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал известный шоумен, в прошлом — член команды КВН и креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо.
Вести.Ru 13:49
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Происшествия
В Хабаровске умер боец Росгвардии. Он сдавал экзамен на краповый берет
Дождь вчера в 15:58
Авто
АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line
Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости 12:09
Политика
Валерий Фадеев назначен главой СПЧ
Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.
Lenta.ru 13:56
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 10:21
Политика
Bild: В одной из помоек Берлина нашли секретную переписку МИД по Украине
В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине, пишет германский таблоид Bild.
Евразия Daily 13:42
Происшествия
Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
RT на русском 12:39
Политика
Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру за 120 млн рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 млн рублей.
News.ru 14:29
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16
Число пострадавших при столкновении маршрутного микроавтобуса и трамвая в Санкт-Петербурге увеличилось до 16 человек, включая троих детей 10 и 14 лет.
РБК вчера в 20:46
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 07:29
Футбол
Виктор Гончаренко: «„Ростов“ неспроста в лидирующей группе, он изменился по сравнению с прошлым годом»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту российской премьер-лиги рассказал, кто в чемпионате показывает самый интересный футбол.
Спорт-Экспресс 14:02
Музыка
Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре
Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Телепрограмма 19 октября в 06:52
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Согласно первым оценкам, продолжение саги приятно удивило кинолюбителей.
ФАН 13:50
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 02:00
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Общество
В Москве зафиксировано самое теплое 21 октября за 70 лет
В результате понедельник, 21 октября, стал самым теплым за 70 лет.
Российская газета 12:54
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47