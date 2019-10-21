Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.

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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

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