Экономика

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 21:01

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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъ06:33

Сокращение работников может произойти в каждой десятой компании России

RT на русском06:08

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 22:58

Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России

Lenta.ru04:20

HeadHunter предупредил о сокращениях почти в каждой десятой компании

РБК05:45

Каждая десятая компания в РФ планирует сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВвчера в 21:39

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 21:01
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
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