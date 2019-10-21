Экономика

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 21:01

Подробнее о событии

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 22:58

Сокращение работников может произойти в каждой десятой компании России

RT на русском06:08

HeadHunter предупредил о сокращениях почти в каждой десятой компании

РБК05:45

Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России

Lenta.ru04:20

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъ06:33

Каждая десятая компания в РФ планирует сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВвчера в 21:39

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 21:01
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После прорыва дамбы в Красноярском крае потоком воды унесло вагончик вахтовиков, в котором находилось золото.
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Минобороны опровергло данные о пуске «Калибров» «не с первого раза»

«Информация, опубликованная РБК, о якобы взлёте «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск» является глупостью от начала до конца», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:37
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Король Таиланда лишил любовницу звания и титулов за нелояльность

Возлюбленная тайского короля Махи Вачиралонгкорна Синеенат Вонгваджирапакди лишилась звания благородной королевской супруги и своих титулов из-за нелояльности к правителю, а также плохого отношения к королеве Сутхиде Таджей.
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Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
Газета.Ru 13:25
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

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Бывший игрок КВН сообщил о назначении на пост советника секретаря СНБО

Бывший игрок КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо объявил, что займет пост советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета

Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
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Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

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Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

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Просьбу переименовать "новгородчан" в "нью-йоркцев" поддержали и на поселковом совете Село Новгородское на подконтрольной киевским властям территории Донецкой области переименуют в Нью-Йорк.
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Дни.ру 18 октября в 17:45
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Арестован подозреваемый в поджоге дома в Ростове

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В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот.
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Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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В воскресенье, 20 октября, президент США Дональд Трамп признался, что испытывает тёплые чувства к русским, а также назвал сумасшедшей политика Хиллари Клинтон.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:42
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