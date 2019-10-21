Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Здоровье В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.

Футбол В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги.

Политика Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Происшествия После прорыва дамбы в Красноярском крае исчез вагончик с золотом После прорыва дамбы в Красноярском крае из одного из снесенных потоком воды вагончиков вахтовиков исчезло золото.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Авто Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.

Экономика Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.

Армия и оружие Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.

Армия и оружие При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки подводного крейсера К-44 "Рязань" в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".

Политика США готовятся к размещению ракет средней дальности в Азии Япония и США обсуждают вопросы размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не исключается, что эти ракеты могут быть размещены на территории Японии, сообщает издание Asahi Shimbun.

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.

Политика Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала помолвочное кольцо Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Культура На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.

Кино Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.