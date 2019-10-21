Экономика

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известия20 октября в 21:01

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Эксперт оценила перспективы роста безработицы в России

RT на русскомвчера в 12:26

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъвчера в 06:33

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известия20 октября в 21:01

Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России

Lenta.ruвчера в 04:20

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ru20 октября в 22:58

Каждая десятая компания в РФ планирует сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВ20 октября в 21:39

HeadHunter предупредил о сокращениях почти в каждой десятой компании

РБКвчера в 05:45
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Политика

В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

РБК 01:17
Здоровье

В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам

Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Футбол

В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры

На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:39
Политика

Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман

Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Газета.Ru вчера в 15:57
Космос

Россияне смогут арендовать комнаты на Луне

Planet Today 20 октября в 13:57
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае исчез вагончик с золотом

После прорыва дамбы в Красноярском крае из одного из снесенных потоком воды вагончиков вахтовиков исчезло золото.
БИЗНЕС Online вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Авто

Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв вчера в 16:00
Армия и оружие

Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза вчера в 09:51
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Армия и оружие

В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»

В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 19 октября в 00:25
Армия и оружие

Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

В Боливии возобновили подсчет голосов на президентских выборах

Эхо Москвы 01:04
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru вчера в 14:11
Армия и оружие

При запуске ракеты на учениях «Гром-2019» произошел сбой

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки подводного крейсера К-44 "Рязань" в ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019".
Газета.Ru вчера в 06:29
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК вчера в 13:05
Политика

США готовятся к размещению ракет средней дальности в Азии

Япония и США обсуждают вопросы размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не исключается, что эти ракеты могут быть размещены на территории Японии, сообщает издание Asahi Shimbun.
Хакасия-Информ 01:44
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше

Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо

Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.
Srnsk вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru вчера в 16:00
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Кино

Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки

По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру вчера в 14:00
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Газета.Ru вчера в 15:51
Армия и оружие

В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 20 октября в 21:05
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

REGNUM вчера в 22:24
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