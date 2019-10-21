Экономика

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известия20 октября в 21:01

Подробнее о событии

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

РБКвчера в 09:11

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ru20 октября в 22:58

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъвчера в 06:33

Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России

Lenta.ruвчера в 04:20

Каждая десятая компания планирует увольнения

Газета.Ruвчера в 08:20

Каждая десятая компания в РФ планирует сократить персонал в 2020 году

РЕН ТВ20 октября в 21:39

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известия20 октября в 21:01
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Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Политика

Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.
REGNUM 06:37
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Политика

В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана

Как заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, Россия позитивно оценивает эти договоренности. Вопрос в том, что будет дальше.
Первый канал 04:13
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Футбол

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Около 1500 болельщиков «Зенита» отправятся в Лейпциг, чтобы поддержать петербургскую команду в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против местного клуба «РБ Лейпциг».
Sport24.ru вчера в 11:34
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Политика

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

REGNUM 00:22
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Происшествия

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф

Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 06:20
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Культура

Онлайн-кинотеатр ivi подписал популярного видеоблогера

Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.
Ведомости вчера в 22:27
Экономика

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Ведомости вчера в 21:18
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

RT на русском вчера в 17:34
Политика

Коломойский назвал министра экономики Украины «дебилом»

Украинский олигарх Коломойский по-хамски оценил попытки министра экономики Украины Милованова поддержать экс-главу Нацбанка Гонтареву после скандального выступления "Квартала 95" о поджоге ее дома.
ИА Новороссия 06:05
Политика

МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом

Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
REGNUM 05:59
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 20 октября в 15:01
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова показала в день рождения отца любимое фото с ним

Никита Михалков обнимает младшую дочь за плечо, смотрит вдаль и улыбается. Надежда Михалкова первой поздравила отца с 74-летием.
OAnews вчера в 15:50
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Ведущий программы «Голос» Дмитрий Нагиев тут же узнал женщину и встал перед ней на колени.
OvideO.ru вчера в 21:12
Финансы

В преддверии выборов в Аргентине курс национальной валюты начал падать

В Аргентине в преддверии президентских выборов курс национальной валюты — аргентинского песо — вновь стал обесцениваться относительно доллара.
REGNUM 06:18
Технологии

Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Игры

Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК

Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.
Goroday.ru вчера в 22:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

RT на русском вчера в 15:02
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