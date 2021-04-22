Тюменцы могут накопить на 1-комнатную квартиру в среднем за 8 лет
За столицей расположились Санкт-Петербург и Владивосток — 12 лет. Тюменцы при средней зарплате в 49 тысяч рублей и средней стоимости однокомнатной квартиры в 3,47 миллиона рублей могут накопить на свое жилье за 8 лет.В источнике
С чего всё началось
Аналитики подсчитали, в каких городах можно быстрее накопить на квартиру
Вилка предлагаемых медианных зарплат составила от 86 828 руб. для менеджеров до 53 612 руб. для студентов. В среднем работающий в Москве человек может накопить на однокомнатную квартиру за 18 лет, а откладывать на первоначальный взнос по ипотеке ему придется в среднем три года.
РБК20 апреля в 01:30