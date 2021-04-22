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Тюменцы могут накопить на 1-комнатную квартиру в среднем за 8 лет

За столицей расположились Санкт-Петербург и Владивосток — 12 лет. Тюменцы при средней зарплате в 49 тысяч рублей и средней стоимости однокомнатной квартиры в 3,47 миллиона рублей могут накопить на свое жилье за 8 лет.В источнике

С чего всё началось

Аналитики подсчитали, в каких городах можно быстрее накопить на квартиру

Вилка предлагаемых медианных зарплат составила от 86 828 руб. для менеджеров до 53 612 руб. для студентов. В среднем работающий в Москве человек может накопить на однокомнатную квартиру за 18 лет, а откладывать на первоначальный взнос по ипотеке ему придется в среднем три года.
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