Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат.

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

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