Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат.

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

Здоровье Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.

Шоу-бизнес Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.

Игры Хакеры впервые полностью удалили, а не просто обманули DRM-защиту Denuvo According to CODEX, this is the first Denuvo crack where Denuvo has been removed by the cracker — CrackWatch (@ realCrackWatch) December 4, 2019 Но, в случае с аддоном Origins, ситуация выглядит иначе: в этот раз CODEX впервые удалось попросту удалить DRM-защиту - то есть они смогли полностью отключить все проверочные запросы, а не обмануть их.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

Политика Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

Политика На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия» Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Ивлеева и Батрутдинов пришли на пресс-конференцию Медведева В студию прямого эфира пришли такие «нетипичные» для формата общения с премьером телезвезды, как Анастасия Ивлеева («Пятница»), облаченная в строгий белоснежный костюм, и Тимур Батрутдинов (ТНТ).

Игры Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials Студия Red Brerrels сообщила о том, что в ее стенах идет разработка кооперативного хоррора, созданного во вселенной The Outlast, однако не являющегося продолжением прошлых частей.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.