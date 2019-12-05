Экономика

РБКРБКHeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат.
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с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБКвчера в 22:32

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известиявчера в 16:01

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАССвчера в 19:58

СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Life.ruвчера в 19:48

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ruвчера в 19:05

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:21

Розничная торговля и IT стали отраслями с быстрорастущими зарплатами

News.ruвчера в 20:26
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Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Шоу-бизнес

Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 04:15
Игры

Хакеры впервые полностью удалили, а не просто обманули DRM-защиту Denuvo

According to CODEX, this is the first Denuvo crack where Denuvo has been removed by the cracker — CrackWatch (@ realCrackWatch) December 4, 2019 Но, в случае с аддоном Origins, ситуация выглядит иначе: в этот раз CODEX впервые удалось попросту удалить DRM-защиту - то есть они смогли полностью отключить все проверочные запросы, а не обмануть их.
Gmbox.ru 02:40
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Политика

Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
RT на русском 03:40
Общество

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО

Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Тимберлейк собрал миллион лайков за трогательные извинения перед женой

Пользователи поддержали Тимберлейка. Его трогательный пост собрал почти миллион лайков и сотни комментариев.
Телеканал 360° 02:59
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье

В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
МР7.ру вчера в 00:36
Происшествия

Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше

В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Газета.Ru вчера в 18:31
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Политика

На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:13
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Хоккей

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»

Чемпионат вчера в 21:49
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Политика

Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Газета.Ru вчера в 14:05
Политика

Ивлеева и Батрутдинов пришли на пресс-конференцию Медведева

В студию прямого эфира пришли такие «нетипичные» для формата общения с премьером телезвезды, как Анастасия Ивлеева («Пятница»), облаченная в строгий белоснежный костюм, и Тимур Батрутдинов (ТНТ).
Московский Комсомолец 04:17
Авто

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Коммерсантъ 01:05
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Kazanfirst.ru 01:21
Игры

Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials

Студия Red Brerrels сообщила о том, что в ее стенах идет разработка кооперативного хоррора, созданного во вселенной The Outlast, однако не являющегося продолжением прошлых частей.
Дни24 вчера в 16:05
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Хоккей

Объявлен состав олимпийской сборной РФ по хоккею на турнир в Швейцарии

Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею для участия в международном турнире в Швейцарии - Naturenergie Challenge.
РИА Новости 03:35
Экономика

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ

В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Общественное телевидение России 01:44
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил о возобновлении работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 04:20
Общество

В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
REGNUM вчера в 22:12
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