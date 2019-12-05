Экономика
РБКHeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат.
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с чего всё началось
Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Шоу-бизнес
Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Игры
Хакеры впервые полностью удалили, а не просто обманули DRM-защиту Denuvo
According to CODEX, this is the first Denuvo crack where Denuvo has been removed by the cracker — CrackWatch (@ realCrackWatch) December 4, 2019 Но, в случае с аддоном Origins, ситуация выглядит иначе: в этот раз CODEX впервые удалось попросту удалить DRM-защиту - то есть они смогли полностью отключить все проверочные запросы, а не обмануть их.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Общество
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Шоу-бизнес
Тимберлейк собрал миллион лайков за трогательные извинения перед женой
Пользователи поддержали Тимберлейка. Его трогательный пост собрал почти миллион лайков и сотни комментариев.
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего оливье
В России продукты на салат оливье подорожали за год на 4,6%. Если год назад четыре порции салата стоили 325 рублей, то сейчас они обойдутся в 340 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»
Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Политика
Ивлеева и Батрутдинов пришли на пресс-конференцию Медведева
В студию прямого эфира пришли такие «нетипичные» для формата общения с премьером телезвезды, как Анастасия Ивлеева («Пятница»), облаченная в строгий белоснежный костюм, и Тимур Батрутдинов (ТНТ).
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Игры
Идет разработка кооперативного хоррора The Outlast Trials
Студия Red Brerrels сообщила о том, что в ее стенах идет разработка кооперативного хоррора, созданного во вселенной The Outlast, однако не являющегося продолжением прошлых частей.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Хоккей
Объявлен состав олимпийской сборной РФ по хоккею на турнир в Швейцарии
Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею для участия в международном турнире в Швейцарии - Naturenergie Challenge.
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»
Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил о возобновлении работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.