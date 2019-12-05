Экономика

РБКРБКHeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

В отраслях информационных технологий (ИТ) и розничной торговли оказались самые быстрорастущие зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Сфера ИТ также заняла первое место по уровню зарплат.
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с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБКвчера в 22:32

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известиявчера в 16:01

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАССвчера в 19:58

СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Life.ruвчера в 19:48

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ruвчера в 19:05

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:21

Розничная торговля и IT стали отраслями с быстрорастущими зарплатами

News.ruвчера в 20:26
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

RT на русском вчера в 17:58
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Политика

В Раде обозначили сроки принятия Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
РИА Новости вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей вчера в 08:51
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Религия

Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Экономика

На проект канатного метро Краснодар получит 400 тыс. долларов

400 тыс. долларов будет выделено Краснодару на поддержку проекта канатного метро, деньги выделит банк БРИКС.
REGNUM 02:17
Политика

В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
RT на русском 00:41
Происшествия

В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом

Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.
РИА Новости 00:10
Футбол

«Черная пятница». В Италии анонсировали матч «Интер» — «Рома»

Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома» заголовком «Черная пятница».
Спорт-Экспресс 01:46
Здоровье

Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии

Московский Комсомолец вчера в 11:32
Армия и оружие

Завершился отвод войск США с северо-востока Сирии

США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
News.ru 02:26
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Спорт

ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Metaratings 03 декабря в 05:33
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании участника акции 27 июля в Москве Конона

Полиция задержала участника акции 27 июля в Москве Даниила Конона, который ранее обвинялся в участии в массовых беспорядках.
RT на русском 02:26
Политика

В МИД обещают ответить на высылку российских дипломатов из Германии

Два российских дипломата из посольства в Берлине объявлены персонами нон грата.
Вести.Ru вчера в 11:55
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости вчера в 09:19
Происшествия

Крупный пожар возник в колледже Одессы

Московский Комсомолец вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания 03 декабря в 10:17
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН вчера в 07:36
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
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