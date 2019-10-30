Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в разных городах. По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45 288 руб. Подборка «дорогих» вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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