Общество
КоммерсантъHeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии
Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в разных городах. По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45 288 руб. Подборка «дорогих» вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб.
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Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Шоу-бизнес
Седокова призналась в любви к баскетболисту «Химок»
На снимке девушка запечатлена со своим бойфрендом - латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой.
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Общество
Мэр Одессы назвал демонтаж Нацкорпусом барельефа Жукова плевком в лицо
Мэра Одессы Геннадия Труханова возмутил демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Теннис
Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже
Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Футбол
Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию
Если бы ни мафия, мой сын выиграл больше "золотых мячей", - сетует мать заезды футбола.
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
Наука
Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться
Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Футбол
Гильерме: «Мы играли против ветра – он дул в лицо»
Играли не только против «Уфы», а против погоды, поля и судьи.
Происшествия
Задержанный охранник детсада в Нарьян-Маре арестован
Городской суд Нарьян-Мара санкционировал арест впустившего убийцу охранника детского садика, задержанного накануне.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Здоровье
Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ
Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
Футбол
Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным
Судья Михаил Вилков ошибочно удалил футболиста ЦСКА Яку Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
Заявление Макрона об «украинских бандах» назвали плохим знаком для Зеленского
В субботу стало известно, что МИД Украины пригласил посла Франции, чтобы тот разъяснил слова Эммануэля Макрона по поводу «украинских банд».