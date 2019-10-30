Общество

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии

Российский онлайн-рекрутер HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии ноября в разных городах. По ее данным, средняя предлагаемая зарплата по всем профобластям — 45 288 руб. Подборка «дорогих» вакансий начинается зарплатой от 300 тыс. руб.
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в России

RT на русском10:14

Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей

Телеканал 360°06:53

Стало известно, где россияне могут заработать больше 200 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:54

Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

Deita.ruвчера в 23:59

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:50

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

РИА Новости05:14

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Российская газетавчера в 21:15
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Коммерсантъ 12:45
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Общество

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В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
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Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться

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Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
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Гильерме: «Мы играли против ветра – он дул в лицо»

Играли не только против «Уфы», а против погоды, поля и судьи.
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Задержанный охранник детсада в Нарьян-Маре арестован

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Газета.Ru 13:37
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
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Вероника Скворцова пожаловалась на накопившийся износ ЦРБ

Не преодолев накопившегося износа и технологического отставания районных и центральных районных больниц, поликлиник и амбулаторий не удастся сделать первичное звено здравоохранения доступным и качественным.
Medvestnik.ru 31 октября в 14:57
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
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Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео

РИА Новости вчера в 14:00
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
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Экс-арбитр ФИФА: удаление Бийола в матче с «Зенитом» было ошибочным

Судья Михаил Вилков ошибочно удалил футболиста ЦСКА Яку Бийола в матче 15-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", считает бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.
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Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Заявление Макрона об «украинских бандах» назвали плохим знаком для Зеленского

В субботу стало известно, что МИД Украины пригласил посла Франции, чтобы тот разъяснил слова Эммануэля Макрона по поводу «украинских банд».
ФАН 05:29
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