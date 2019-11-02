Общество

РИА НовостиРИА НовостиHeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями. На первом месте — место специалиста Senior IOSdeveloper / Ведущего IOS-разработчика с зарплатой в 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.
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Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей

Телеканал 360°06:53

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России

News.ru05:56

Стало известно, где россияне могут заработать больше 200 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:54

Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч

Deita.ruвчера в 23:59

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тыс. рублей

Известиявчера в 23:50

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

РИА Новости05:14

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Российская газетавчера в 21:15
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Политика

В Испании назвали советскую «Царь-бомбу» бесполезной

URA.Ru 00:32
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Здоровье

Учёные выяснили причины потери удовольствия от секса у мужчин

Discover24 05:11
Происшествия

Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске

Красная весна 01:52
Музыка

Участник Евровидения не прошёл слепые прослушивания в «Голосе»

Piter.tv 09:44
Армия и оружие

В США рассказали о последнем секретном самолете СССР

Lenta.ru 09:42
Единоборства

Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в РПЛ

Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:08
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Армия и оружие

Владимир Карасёв: Поляки не собираются погибать за Прибалтику

Поляки поняли, что дело пахнет керосином, и полыхнет не США, а Польша.
Новостной фронт 09:15
Политика

Путин предложил обнулить взаимные претензии по газу России и Украины

После переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору.
Газета Кемерова 30 октября в 22:33
Общество

Десять человек стали жертвами взрыва на севере Сирии

Новостной фронт 09:50
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по набранным очкам в НХЛ

Спорт-Экспресс 01:18
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Спорт

Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат Европы

REGNUM 08:07
Космос

Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
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Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор

The GEEK вчера в 18:45
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
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Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии

Профиль вчера в 16:09
Политика

Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Здоровье

4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики

Ученые Гарвардского университета рассказали, какие признаки свидетельствуют о наступлении «тихого инфаркта».
Московский Комсомолец 10:37
Хоккей

«Автомобилист» отстоял гостевую победу над «Трактором»

«Автомобилист» справился с сопротивлением «Трактора» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 10:28
Происшествия

В «нехорошей квартире» в центре Москвы нашли девочек в компании мужчин

Следком проверит обстоятельства, при которых две девочки, не достигшие совершеннолетия, оказались в квартире в центре столицы с двумя мужчинами.
Вести.Ru 10:05
Происшествия

В Дагестане силовики разогнали акцию против строительства водопровода

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Происшествия

В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник

Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
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