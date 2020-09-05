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РБК
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

РБК01:44
URA.Ru

Выяснилось, где в России платят зарплату больше 100 тысяч рублей

URA.Ru01:15
РИА Новости

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости21:42
Вести.Ru

Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей в регионах

Вести.Ru23:56
Московский Комсомолец

В регионах появились вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

Московский Комсомолец22:20
Известия

Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 тыс. рублей

Известия00:13
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Российская газета20:00

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал об уходе российского бойца смешанного стиля (MMA) в «романтические настроения» после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.
Lenta.ru04:11
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
РИА Новости04:26
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