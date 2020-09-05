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РБК
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В регионах появились вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

Московский Комсомолец22:20
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

РБК01:44
URA.Ru

Выяснилось, где в России платят зарплату больше 100 тысяч рублей

URA.Ru01:15
Вести.Ru

Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей в регионах

Вести.Ru23:56
ТАСС

Названы вакансии в регионах с зарплатой более 100 тыс. рублей

ТАСС05:32
РИА Новости

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости21:42
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Российская газета20:00

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Глава Минобороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

"Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - цитирует слова Хренина пресс-служба ведомства.
RuNews24.ruвчера в 10:12
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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