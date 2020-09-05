HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб
Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.В источнике
С чего всё началось
За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей
Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
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