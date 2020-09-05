Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.

Российская газета 20:00