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РБК
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
Известия

Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 тысяч рублей

Известия00:13
Московский Комсомолец

Названы вакансии в провинции с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Московский Комсомолец02:30
URA.Ru

Выяснилось, где в России платят зарплату больше 100 тысяч рублей

URA.Ru01:15
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

РБК01:44
Вести.Ru

Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей в регионах

Вести.Ru23:56
РИА Новости

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости21:42
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Российская газета20:00

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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Китай пообещал обеспечить вакциной от коронавируса страны БРИКС

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, Ван И пояснил: «Мы будем уделять пристальное внимание потребностям населения стран БРИКС в вакцинации от коронавируса и принимать активные меры [для их удовлетворения]».
ToDay News Ufa01:31

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
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