Царьград 19

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — добавили аналитики. Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц.