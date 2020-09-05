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РБК
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — добавили аналитики. Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
Подробнее о событии
Российская газета

За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей

Российская газета20:00
Московский Комсомолец

Названы вакансии в провинции с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Московский Комсомолец02:30
URA.Ru

Выяснилось, где в России платят зарплату больше 100 тысяч рублей

URA.Ru01:15
Известия

Названы регионы-лидеры по вакансиям с зарплатами от 100 тысяч рублей

Известия00:13
Вести.Ru

Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей в регионах

Вести.Ru23:56
РИА Новости

Названы вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости21:42
РБК

HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

РБК01:44

Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детского порно

Официальные обвинения в распространении детской порнографии предъявила прокуратура Дюссельдорфа прославленному экс-защитнику дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Германии по футболу Кристофу Метцельдеру.
Экс-игрок сборной Германии обвинен в распространении детского порно
РЕН ТВ21:52

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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