HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб
«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — добавили аналитики. Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц.В источнике
С чего всё началось
За какую работу людям готовы платить больше 100 тысяч рублей
Среди вакансий, опубликованных на рекрутинговом портале HeadHunter за полгода с 1 марта по 1 сентября, почти каждая десятая предполагает доход выше 100 тысяч рублей, отметили в пресс-службе сервиса. Каждое 500-е предложение предполагает выплаты от 300 тысяч рублей.
Российская газета20:00
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