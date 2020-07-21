HeadHunter: предлагаемые зарплаты в России выросли на 14%

За год рост средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 14%, следует из материалов исследования компании HeadHunter. Средняя зарплата выросла по сравнению с июнем 2019 года с 43,3 до 49,5 тысяч рублей. Наибольший рост был отмечен в сегменте домашнего персонала - с 37 до 50,2 тысяч рублей.