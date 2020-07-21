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Моллы.Ru
Моллы.Ru

HeadHunter: предлагаемые зарплаты в России выросли на 14%

За год рост средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 14%, следует из материалов исследования компании HeadHunter. Средняя зарплата выросла по сравнению с июнем 2019 года с 43,3 до 49,5 тысяч рублей. Наибольший рост был отмечен в сегменте домашнего персонала - с 37 до 50,2 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Спрос рождает ожидания: предлагаемые зарплаты за год выросли на 14%

Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей.
Известиявчера в 13:36
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Россияне поумерили зарплатные ожидания

РЕН ТВ17:26
Профиль

Россиянам рассказали об изменении уровня зарплат за год

Профиль21:09
Lenta.ru

В России увеличились предлагаемые зарплаты

Lenta.ru19:43
Комсомольская правда

Работодатели пересмотрели зарплаты в сторону увеличения

Комсомольская правда06:47
ФедералПресс

Эксперты заявили о росте зарплат в России

ФедералПресс17:21
Русская Планета

Россияне готовы работать за меньшие деньги

Русская Планетавчера в 16:10
Известия

Аналитики заявили о росте зарплат в России

Известиявчера в 14:57

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM06:13
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Хайтек+05:34
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В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы

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