HeadHunter: предлагаемые зарплаты в России выросли на 14%
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За год рост средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 14%, следует из материалов исследования компании HeadHunter. Средняя зарплата выросла по сравнению с июнем 2019 года с 43,3 до 49,5 тысяч рублей. Наибольший рост был отмечен в сегменте домашнего персонала - с 37 до 50,2 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Спрос рождает ожидания: предлагаемые зарплаты за год выросли на 14%
Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей.
Известиявчера в 13:36
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