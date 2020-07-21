Экономика

Моллы.RuМоллы.RuHeadHunter: предлагаемые зарплаты в России выросли на 14%

За год рост средней предлагаемой соискателям зарплаты составил 14%, следует из материалов исследования компании HeadHunter. Средняя зарплата выросла по сравнению с июнем 2019 года с 43,3 до 49,5 тысяч рублей. Наибольший рост был отмечен в сегменте домашнего персонала - с 37 до 50,2 тысяч рублей.
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с чего всё началось

Спрос рождает ожидания: предлагаемые зарплаты за год выросли на 14%

Зарплаты, которые предлагают работодатели новым сотрудникам, за год выросли на 14%, а вот требования соискателей по поводу вознаграждения, наоборот, снизились — в среднем по России с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей.
Известиявчера в 13:36

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В Ярославле массово ищут шеф-поваров, управляющих ресторанов и официантов. Топ вакансий

Новости Ярославля 76.ru00:19

Эксперты заявили о росте зарплат в России

ФедералПрессвчера в 17:21

В России увеличились предлагаемые зарплаты

Lenta.ruвчера в 19:43

Россияне поумерили зарплатные ожидания

РЕН ТВвчера в 17:26

Россиянам рассказали об изменении уровня зарплат за год

Профильвчера в 21:09

Россияне готовы работать за меньшие деньги

Русская Планетавчера в 16:10

Аналитики заявили о росте зарплат в России

Известиявчера в 14:57
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Политика

Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС

Фонд составит 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро - субсидии. Ангела Меркель назвала объем фонда восстановления экономики ЕС.
Piter.tv 02:11
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
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Общество

В РФПИ назвали число россиян, которых нужно привить от коронавируса

Глава РФПИ Дмитрий Ахтариев в беседе с изданием «Аргументы и факты» назвал количество россиян, которых необходимо вакцинировать от коронавируса.
Общественная служба новостей 02:25
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Политика

В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начнётся 1 октября.
RT на русском 03:34
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Происшествия

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке

Вооруженный мужчина взял в заложники около 20 человек в центре украинского Луцка.
Вести.Ru 03:49
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Происшествия

В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
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Происшествия

В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:59
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Шоу-бизнес

80-летняя Светлана Светличная получила травму головы

На днях актриса должна была давать интервью одному из телеканалов, но во время съемок с ней приключилась беда: на голову Светланы Светличной упала установка, на которой держался софит.
StarHit.ru 01:02
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Происшествия

Аэропорт Хабаровска «заминировали» перед прилетом Дегтярева

За три часа до прилета в Хабаровск назначенного вместо Сергея Фургала временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева неизвестные сообщили о минировании аэропорта, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 00:17
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv 19 июля в 03:45
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Общество

В России за сутки скончались 153 человека с коронавирусом нового типа

За минувшие сутки в России скончались 153 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция".
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

РИА Новости вчера в 18:02
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Космос

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник Anasis-II.
Телеканал RTVI вчера в 20:46
Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 777,4 тыс. (5940 за сутки).
РБК 03:39
Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Live24 02:00
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Общество

В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку

В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов посмеялся над разводом с Кристиной Асмус

Отечественный шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом со своей экс-возлюбленной Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 01:37
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Футбол

Фелиш и Гризманн включены в сборную разочарований сезона Ла Лиги

Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом: Яспер Силлессен (" Валенсия") — Тьерри Коррея (" Валенсия"), Фернандо Калеро (" Эспаньол"), Джуниор Фирпо (" Барселона") — Рони Лопеш (" Севилья"), Денис Суарес (" Сельта"), Матиас Варгас (" Эспаньол"), Жоау Фелиш (" Атлетико") — Антуан Гризманн (" Барселона"), Лука Йович (" Реал"), Борха Иглесиас (" Бетис").
Sport24.ru 00:14
Футбол

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
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Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 14:44
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Происшествия

В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
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