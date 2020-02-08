Общество
КоммерсантъHeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Читать в источнике
Оценить1073
с чего всё началось
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").Российская газетавчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей в России. Есть предложения и в регионах
Телеканал 360°вчера в 22:03
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Матч завершился победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4. Один из голов "Торонто" записал на свой счёт Остон Мэттьюз, который тем самым довёл число заброшенных шайб в сезоне до 40 и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона".
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Авто
«АвтоВАЗ» временно приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства в вечернюю смену 7 февраля и дневную смену 8 февраля, сообщает профсоюз организации в соцсети «ВКонтакте».
Общество
В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино
В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Здоровье
В Тюмени трех эвакуированных из Китая отправили в стационар
Пациенты помещены в специальные боксы Трем гражданам в числе эвакуированных из китайского города Ухань в Тюмень потребовалось стационарное наблюдение.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Хоккей
Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге
Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Футбол
Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют
Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч немецкой Бундеслиги.
Происшествия
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы
Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов «контролировал» роды жены по видеосвязи
Футболист Дмитрий Тарасов впервые увидел новорожденную дочь по видеосвязи.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Шоу-бизнес
Сергей Минаев рассказал, как проиграл жену в карты
К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.