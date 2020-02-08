Общество

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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с чего всё началось

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Российская газетавчера в 20:00
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Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
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Матч завершился победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4. Один из голов "Торонто" записал на свой счёт Остон Мэттьюз, который тем самым довёл число заброшенных шайб в сезоне до 40 и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона".
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Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
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В Тюмени трех эвакуированных из Китая отправили в стационар

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Футбол

«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»

Российская газета 05:51
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Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
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Армия и оружие

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Lenta.ru 05:45
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге

Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
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Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют

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Происшествия

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
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Общество

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

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NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
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Политика

Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника

Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
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Сергей Минаев рассказал, как проиграл жену в карты

К делу даже подключились правоохранительные органы, которые экстренно нас увозили, — рассказал в программе «Судьба человека» Минаев.
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Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
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Общество

Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай

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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
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