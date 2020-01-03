Общество

КоммерсантъКоммерсантъHeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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с чего всё началось

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц. Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в "РГ").
Российская газетавчера в 20:00

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

ТАСС01:33

Названы вакансии с зарплатой в 800 тыс. рублей

Известиявчера в 21:45

Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб

РБКвчера в 23:35

Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей в России. Есть предложения и в регионах

Телеканал 360°вчера в 22:03

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

RT на русском00:29

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 21:26

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости 06:22
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

РБК 06:05
Общество

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Российская газета 08:00
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
RT на русском 07:54
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания вчера в 06:30
Происшествия

В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу

Коммерсантъ 07:45
Общество

Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
RT на русском 05:13
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Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Общество

Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Экономика

Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Общество

В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК 00:19
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
RT на русском 06:17
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК вчера в 10:21
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ToDay News Ufa 02:11
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Интерфакс-Спорт 06 февраля в 13:50
Политика

Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Известия вчера в 21:30
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
РИА Новости 07:17
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru вчера в 05:40
Политика

Владимир Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

Переговоры с Александром Лукашенко в формате тет-а-тет продолжались около полутора часов.
Авторадио вчера в 07:37
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ вчера в 04:22
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 06 февраля в 14:13
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