Будьте в Плюсе

HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда

Во второй половине лета айтишники оказались на втором месте по уровню пессимистичного восприятия перспектив своей профессиональной деятельности.
Деловой мир
Более неуверенными сейчас чувствуют себя только представители сферы искусства, медиа и развлечений.
РБК
Стабильнее всего свое положение расценивают соискатели в сфере медицины и фармацевтики, а также туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса.
РБК
Если в прошлом квартале нестабильнее всего себя ощущали топ-менеджеры, то сейчас место аутсайдера заняли соискатели из сферы искусства, массмедиа и развлечений, ранее занимавшие вторую строчку антирейтинга (индекс минус 0,13).
РБК

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HeadHunter: IT-специалисты стали чувствовать себя более уязвимыми на рынке труда
ТУТ НЬЮС02:36
HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-работников на рынке труда
ИА SM-News02:34
IT-специалисты оказались на втором месте по уровню неуверенности на рынке труда
Газета.Ru01:36
Айтишники стали чувствовать себя неуверенно на рынке труда
Деловой мир01:49
HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда
РБК01:00

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