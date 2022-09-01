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HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда

Агентство РБК изучило исследование, проведенное порталом HeadHunter, и оказалось, что во второй половине лета среди работников IT-отрасли выросли пессимистические настроения.
Ivbg.ru
Более неуверенными сейчас чувствуют себя только представители сферы искусства, медиа и развлечений.
РБК
Индекс самочувствия в сфере информационных технологий в третьем квартале составил минус 0,12, что хуже среднего показателя.
РБК
Если в прошлом квартале нестабильнее всего себя ощущали топ-менеджеры, то сейчас место аутсайдера заняли соискатели из сферы искусства, массмедиа и развлечений, ранее занимавшие вторую строчку антирейтинга (индекс минус 0,13).
РБК

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HeadHunter зафиксировал рост неуверенности ИТ-специалистов на рынке труда РФ
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