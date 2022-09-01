Если в прошлом квартале нестабильнее всего себя ощущали топ-менеджеры, то сейчас место аутсайдера заняли соискатели из сферы искусства, массмедиа и развлечений, ранее занимавшие вторую строчку антирейтинга (индекс минус 0,13).
США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию и Китай, применяемых в технологиях искусственного интеллекта, пишет The New York Times со ссылкой на две крупнейшие компании-производителя Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).
Украинский десант, который высадился рядом с Запорожской АЭС с целью «захватить электростанцию» и сорвать миссию МАГАТЭ, уничтожен, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.