Если в прошлом квартале нестабильнее всего себя ощущали топ-менеджеры, то сейчас место аутсайдера заняли соискатели из сферы искусства, массмедиа и развлечений, ранее занимавшие вторую строчку антирейтинга (индекс минус 0,13).