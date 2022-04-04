Согласно данным HeadHunter, в первом квартале 2022 года у 60% компаний, ранее имевших более 100 вакансий для ИТ-специалистов, произошло снижение предложений на 25–26% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она антироссийская и воинственная, это может привести к росту напряженности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить ядерное оружие.
Москва категорически отвергает обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать тему на максимально высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.