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Headhunter сообщил о снижении числа вакансий в ИТ и росте количества резюме

Согласно исследованию, за неделю с 21 по 27 марта в России было открыто почти 95 000 вакансий в IT.
Ведомости
Согласно данным HeadHunter, в первом квартале 2022 года у 60% компаний, ранее имевших более 100 вакансий для ИТ-специалистов, произошло снижение предложений на 25–26% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
РБК
В итоге уровень конкуренции среди ИТ-специалистов вырос с двух до трех претендентов на вакансию.
РБК
В исследовании отмечается также, что растет количество айтишников, желающих уехать из России.
Lenta.ru

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Headhunter сообщил о снижении числа вакансий в ИТ и росте количества резюме
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