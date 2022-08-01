"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году", — указал Байден.
Известный шоумен Станислав Барецкийпредложил в качестве меры поддержки российского кинематографа предлагать алкоголь посетителям кинотеатров перед показом фильмов, сообщает Общественная Служба Новостей.
"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — подчеркнул глава государства.
Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.