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Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году

Согласно отчетности за первое полугодие текущего года, нидерландский пивоваренный завод Heineken NV планирует
 во втором полугодии достичь соглашения о продаже российских активов, которые оцениваются в 475 миллионов евро.
ГЛАС.RU
По данным отчетности, чистая прибыль Heineken во втором квартале составила 1,27 млрд евро.
Кубань 24
Выручка компании выросла до 13,49 млрд евро с 10,01 млрд евро годом ранее.
Интерфакс
Heineken заявила об уходе с российского рынка 28 марта.
ТАСС

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Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году
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