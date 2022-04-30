РИА НовостиHelsingin Sanomat: Финляндия подготовилась к прекращению в мае поставок газа из РоссииПравительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся, сообщает газета Helsingin Sanomat.РИА НовостиВ среду Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях.РИА Новости23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.ТАССС 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКРосбалтФАНОбщественная служба новостейНародные новостиПятый каналНТВВечерняя МоскваИА Красная ВеснаПолитика СегодняЦентральная Служба НовостейLife.ruПрофильТелеканал 360°Экономика сегодняКомсомольская правдаREGNUMGazeta.SPbГазета.RuАлтапрессПодробнее о событииФинляндия готовится к прекращению поставок энергоносителей из РФSmotrim.ru19:20Helsingin Sanomat заявила о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России в маеLenta.ru19:19Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России 21 маяРБК17:48Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в маеПРАЙМ17:49Helsingin Sanomat: Финляндия подготовилась к прекращению в мае поставок газа из РоссииРИА Новости17:33Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РоссииКоммерсантъвчера в 16:53СМИ: Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из РоссииТАССвчера в 16:06Показать ещёОценить1,7KПоделиться