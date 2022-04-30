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Helsingin Sanomat: Финляндия подготовилась к прекращению в мае поставок газа из России

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся, сообщает
 газета Helsingin Sanomat.
РИА Новости
В среду Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен, что Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях.
РИА Новости
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
РИА Новости

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Финляндия готовится к прекращению поставок энергоносителей из РФ
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