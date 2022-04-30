«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.