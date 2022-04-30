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Helsingin Sanomat заявила о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России в мае

Власти и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки газа в страну.
Lenta.ru
Некоторые компании уже ведут подготовку на случай прекращения поставок газа из России.
Finam.Ru
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
РИА Новости

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Helsingin Sanomat: Финляндия подготовилась к прекращению в мае поставок газа из России
РИА Новости17:33
Helsingin Sanomat заявила о подготовке Финляндии к отказу от поставок газа из России в мае
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Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в мае
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Helsingin Sanomat: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России 21 мая
РБК17:48
Финляндия готовится к прекращению поставок энергоносителей из РФ
Smotrim.ru19:20
Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России
Коммерсантъвчера в 16:53
СМИ: Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России
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