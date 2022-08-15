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Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в €184 млн

Германская химико-промышленная компания Henkel по итогам первой половины 2022 года оценила потери от ухода с российского и белорусского рынков в €184 млн.
ТАСС
Согласно данным компании, сюда также входят издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), товарными знаками (почти 15 миллионов евро), собственностью и оборудованием (82 миллиона евро).
Life.ru
«В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 млн евро», — говорится в публикации.
ФАН
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары.
ПРАЙМ

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Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в €184 млн
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Немецкий концерн Henkel оценила издержки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро
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