«В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций, мы фиксируем издержки в размере 184 млн евро», — говорится в публикации.
Эксперты, комментируя заявление о «миссии ВМС Ирана, которая будет осуществлена в 2022 году», высказывают различные предположения, включая предположение о том, что иранские корабли могут направиться в сторону одной из военно-морских баз США «для демонстрации флага», причём речь может идти о базе, расположенной не в Ближневосточном регионе.
В России построят еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе "Воронеж", сообщил журналистам в рамках форума "Армия-2022" генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.