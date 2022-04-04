Газета.RuHenkel решил пока продолжить работу в РоссииНемецкая компания-производитель косметики и бытовой химии Henkel пока продолжит работать в России.Газета.RuВ начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины.РИА НовостиHenkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены.ТАССУ компании около 2,5 тыс. сотрудников в России.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRB НовостиНовый ДеньПетербургский дневникРБКLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииПроизводитель Schauma и клея «Момент» продолжит работу в РоссииРБК13:17Henkel продолжает работать в РоссииТАСС11:16Компания Henkel решила продолжать работу в РоссииМосковский Комсомолец12:00Компания Henkel заявила о продолжении работы в РоссииВзгляд.ру11:52Немецкий производителей бытовой химии Henkel продолжит деятельность на территории РоссииРИА Новости11:30Henkel решил пока продолжить работу в РоссииГазета.Ru12:55Henkel пока продолжит работать в РФ и будет следить за развитием событийИнтерфакс10:01Показать ещёОценить275Поделиться