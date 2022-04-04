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Henkel решил пока продолжить работу в России

Немецкая компания-производитель косметики и бытовой химии Henkel пока продолжит работать в России.
Газета.Ru
В начале марта Henkel сообщил о прекращении инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг Украины.
РИА Новости
Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены.
ТАСС
У компании около 2,5 тыс. сотрудников в России.
ТАСС

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Производитель Schauma и клея «Момент» продолжит работу в России
РБК13:17
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Московский Комсомолец12:00
Компания Henkel заявила о продолжении работы в России
Взгляд.ру11:52
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