Штамм получил название IHU и был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций.
"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза", - отметили в Eustream.
Распространение омикрон штамма может привести к затуханию эпидемии, поскольку он может вытеснить остальные, рассказал в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.