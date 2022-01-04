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Heute: Новый штамм коронавируса обнаружен во Франции

Отмечается
, что новый штамм выявлен у вернувшихся из Камеруна путешественников.
RT на русском
Исследование показало "атипичную комбинацию мутаций" в новом штамме, сообщает агентство Heute.
Новые Известия
Штамм получил название IHU и был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций.
Известия
Сейчас во Франции распространяется омикрон-штамм, который впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР.
РИА Новости

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