В беседе с агентством «Прайм», эксперт напомнила, что с 1 января индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9%. Следовательно, вырастет стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля, фиксированная выплата, в свою очередь, составит 6401 рубль.