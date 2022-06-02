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Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России

Американская технологическая компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) полностью уходит из России и Белоруссии.
Коммерсантъ
Компания решила закончить свою работу на территории России и Белоруссии.
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В 2021 финансовом году выручка от бизнеса в России HP составила около $1 миллиарда.
MobiDevices
Продукция HP попала в список товаров для параллельного импорта наряду с изделиями множества других компаний, которые ушли с российского рынка.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России
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Hewlett Packard Enterprise объявила об окончательном уходе из России
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