Экономика
ИнтерфаксHighland Gold увеличила полугодовую прибыль в 1,6 раза
Золотодобытчик Highland Gold Mining (HGM) в I полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до $45,7 млн. EBITDA выросла на 21% в годовом измерении, до $86,5 млн, говорится в отчете компании. Аналитики БКС и "ВТБ Капитала" накануне ждали роста EBITDA Highland Gold лишь до $78-80 млн.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
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Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.
ТАСС 05:19
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
"В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.
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MobiDevices 14:24
Политика
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.
REGNUM 14:22
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Культура
Именное кресло Кобзона появится в театре «Геликон-опера»
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 09:30
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС вчера в 20:01
Кино
Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер
В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
Культуромания 06:57
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Теннис
Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
В полуфинале US Open Свитолина сыграет против победительницы матча, в котором встретятся Серена Уильямс и Ван Цян.
РБК 15:22
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Футбол
Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Чемпионат 10:10
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Происшествия
СК прекратил преследование Жукова по делу о массовых беспорядках
Следствие установило непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года, в связи с чем уголовное преследование по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в отношении него прекращено, а мера пресечения изменена на домашний арест, сообщает пресс-служба СК России.
Rambler News Service 13:14
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал
Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек.
РБК вчера в 20:04
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Экономика
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09