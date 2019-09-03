Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксHighland Gold увеличила полугодовую прибыль в 1,6 раза

Золотодобытчик Highland Gold Mining (HGM) в I полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, до $45,7 млн. EBITDA выросла на 21% в годовом измерении, до $86,5 млн, говорится в отчете компании. Аналитики БКС и "ВТБ Капитала" накануне ждали роста EBITDA Highland Gold лишь до $78-80 млн.
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