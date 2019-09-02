Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 1,5 раза, до $45,7 млн, следует из отчета Highland Gold. При этом рентабельность по EBITDA составила 50%, отмечают в компании. Выручка Highland Gold в отчетный период выросла почти на 19% и достигла $174,7 млн.

Чистая прибыль Highland Gold в I полугодии выросла в 1,5 раза

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