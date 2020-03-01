Компания «Связной» поделилась списком самых продаваемых смартфонов на российском рынке по итогам первого квартала года. Самой популярной моделью оказался Honor 8A, который оценен в 8000 рублей. В тройке оказались Samsung Galaxy A10 за 9000 рублей и Honor 10i за 13 000 рублей.

Общество Голикова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве «К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», - объяснила она, добавив, что ей бы очень хотелось, чтобы «нарастание превратилось в плато». 2

Транспорт Метро Москвы закроет вестибюли 20 станций из-за низкой нагрузки В метро Москвы временно не будут работать некоторых входы и выходы на 20 станциях из-за низкой нагрузки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки. 3

Общество Голикова рассказала, когда проявится эффект от самоизоляции Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что оценить социальный эффект самоизоляции можно будет к 30 апреля "Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем, и 14–16 апреля могут стать для нас неким критерием - выходим мы все-таки или будем еще какое-то время подрастать", - сказала Голикова, добавив, что тогда будет виден первый эффект от введенных мер. 2,9K

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.

Происшествия В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.

Шоу-бизнес Больная раком Заворотнюк поздравила Навку с днем рождения Больная раком Анастасия Заворотнюк тоже решила выразить пожелания Навке по случаю юбилея.

Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. 1

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 8

Политика Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС . 38

Общество В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.

Кино Pixar отложила релиз мультфильма «Душа» из-за коронавируса Мультфильм стал очередным проектом, выходящим под брэндом Walt Disney, релиз которого отложен из-за пандемии.

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 163

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 353

Политика Особое мнение: Андрей Колесников Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 89

Экономика Российские банки в марте выдали гражданам рекордный объем кредитов В марте российские банки выдали кредиты населению на рекордные 920,6 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на предварительные данные мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. 110