Гаджеты
TechFusionHonor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
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Политика
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Происшествия
В Кронштадте не стали арестовывать жаривших еду на Вечном огне
RT на русском вчера в 13:59
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно
Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В России за сутки коронавирусом заболели более 8,5 тысяч человек
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 тыс. 572 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 03:42
Происшествия
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 01:32
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание Джигана в любви
Оксана Самойлова проигнорировала публичное признание своего супруга Джигана в любви.
Актуальные Новости 00:21
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Кино
Галь Гадот сыграет в сериале Apple TV+
Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот сыграет главную роль в сериале компании Apple TV+, который будет посвящен знаменитой голливудской актрисе и изобретательнице Хеди Ламарр.
Kinonews.ru вчера в 15:58
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru вчера в 16:53
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных
По итогам совещания о ситуации на рынке труда в период пандемии президент Владимир Путин поддержал предложения Минтруда о новых мерах поддержки граждан, временно оказавшихся безработными, сообщают «Ведомости».
Солидарность вчера в 03:36
Космос
Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса
Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.
Вести.Ru 27 мая в 09:44
Армия и оружие
ВДВ получили 10 тысяч новых автоматов АК-12
ВДВ с 2019 года получили на вооружение порядка 10 тысяч новых автоматов АК-12 калибра 5,45 мм.
SM News 02:28
Происшествия
За сутки более 14 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге
За минувшие сутки в Петербурге на наличие новой коронавирусной инфекции обследовали 14293 человека, сообщает сегодня, 28 мая, оперативный штаб.
78.ru вчера в 03:10
Армия и оружие
Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
Lenta.ru 03:23
Футбол
«Милан» заинтересован в приобретении Азмуна
По информации портала CalcioMercato, нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в сферу интересов "Милана".
Piter.tv 03:45
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек
Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru вчера в 03:50
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
Общество
Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Сегодня, 28 мая, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила в своем Instagram радостную весть – в их семье на свет появился седьмой малыш.
Stolica58.ru вчера в 13:22
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли больше 200 человек
За последние сутки в России зафиксировали больше 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 232 человека.
Телеканал RTVI 03:36