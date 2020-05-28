Гаджеты

TechFusionTechFusionHonor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S. Смартфон изготовлен на базе процессора Kirin 820 5G.
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Объявлены цены смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro+

ITZine.ruвчера в 10:07

В Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены

Российская газетавчера в 12:33

Смартфон Honor 30 оценен в 35 тысяч рублей

Megaobzor.comвчера в 12:34

В России представлены смартфоны Honor 30S, Honor 30 и Honor 30 Pro+. Цена флагмана — 55 000 рублей

iXBT.comвчера в 10:16

Флагманские смартфоны серии Honor 30 официально представлены в России

Ferraвчера в 10:14

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: совсем взрослый

Вести.Ruвчера в 10:08

В России официально представлен флагман Honor 30 Pro+ стоимостью 55 тысяч рублей

3DNewsвчера в 17:44
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Авто

Автомобили компании Ford научили убивать коронавирус

Новые автомобили вчера в 12:41
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Здоровье

Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса

Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
Известия 00:16
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
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Общество

Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве

Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Единоборства

Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну

Чемпионат вчера в 21:58
Общество

Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
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Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя

Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
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Политика

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
Российская газета вчера в 17:01
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Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM вчера в 02:47
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Политика

Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
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Общество

Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня

С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец 27 мая в 09:00
2,1K
Здоровье

Чтобы люди не лежали на матрасах: еще в одной больнице Екатеринбурга откроется КТ-центр

Еще в одной больнице Екатеринбурга появится свой КТ-центр. Речь идет о больнице № 14, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 11:45
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Футбол

У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru вчера в 06:21
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Политика

ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей

Почти два миллиона рублей стоили.
News.ru вчера в 14:30
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС вчера в 06:24
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Космос

Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года

Свой первый космический аппарат к Марсу Китай планирует отправить летом 2020 года.
Новые Ведомости 27 мая в 05:18
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
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Общество

Число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%

В 2019 году количество обращений к детскому омбудсмену выросло на 27,2%, говорится в докладе уполномоченному при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья

Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
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Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета вчера в 04:33
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Происшествия

Двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы в Абакане

Сумма штрафов составила 30 тысяч рублей для пациента с подтвержденным диагнозом «COVID-19».
Новая Хакасия.Online 00:29
Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14
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