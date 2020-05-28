Гаджеты
TechFusionHonor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S. Смартфон изготовлен на базе процессора Kirin 820 5G.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Авто
Автомобили компании Ford научили убивать коронавирус
Новые автомобили вчера в 12:41
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Здоровье
Доктор Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Коронавирус теряет способность заражать и становится менее смертельным с ростом числа заболевших.
Известия 00:16
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Общество
Галкин спародировал обсуждение графика прогулок в Москве
Юморист Максим Галкин разыграл сценку, посвященную утвержденному в Москве графику прогулок жителей.
Lenta.ru вчера в 17:35
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Единоборства
Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну
Чемпионат вчера в 21:58
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели вчера в 04:47
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя
Газета «Ведомости» сообщила об изменениях в составе покупателей издания. Журналисты «Ведомостей» ссылаются на источники.
BFM.ru вчера в 14:57
Экономика
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru вчера в 17:50
Политика
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.
Российская газета вчера в 17:01
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM вчера в 02:47
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Общество
Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня
С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец 27 мая в 09:00
Здоровье
Чтобы люди не лежали на матрасах: еще в одной больнице Екатеринбурга откроется КТ-центр
Еще в одной больнице Екатеринбурга появится свой КТ-центр. Речь идет о больнице № 14, которая сейчас принимает пациентов с COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 11:45
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru вчера в 06:21
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал джинсы за 2 миллиона рублей
Почти два миллиона рублей стоили.
News.ru вчера в 14:30
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС вчера в 06:24
Космос
Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года
Свой первый космический аппарат к Марсу Китай планирует отправить летом 2020 года.
Новые Ведомости 27 мая в 05:18
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
Общество
Число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
В 2019 году количество обращений к детскому омбудсмену выросло на 27,2%, говорится в докладе уполномоченному при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета вчера в 04:33
Происшествия
Двое пациентов с коронавирусом сбежали из больницы в Абакане
Сумма штрафов составила 30 тысяч рублей для пациента с подтвержденным диагнозом «COVID-19».
Новая Хакасия.Online 00:29
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета вчера в 08:14