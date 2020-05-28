Гаджеты
TechFusionHonor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S. Смартфон изготовлен на базе процессора Kirin 820 5G.
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Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Общество
Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Пензенская правда вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Авто
Aston Martin возобновила выпуск легендарной модели DB5
Модель Aston Martin DB5 возвращается через 55 лет после прекращения своего выпуска в виде коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger, в которой будет только 25 экземпляров.
Тарантас Ньюс вчера в 07:05
Общество
Москвичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю.
Известия вчера в 08:14
Общество
Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела
В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
Общество
В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей
РИА Новости вчера в 16:44
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Политика
Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса
Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Взгляд.ру 02:11
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров
Рекомендации по профилактике распространения COVID-19 в кинотеатрах подготовили Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ: - при походе в кино рекомендуется носить защитную маску.
АТВмедиа вчера в 07:30
Шоу-бизнес
33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Звезда «Универа» любит эпатаж и часто удивляет своих поклонников. Но сегодня Настастья Самбурская предстала в совершенно неожиданном образе.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru вчера в 09:47
Происшествия
На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе
В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
Экономика
Почти половина россиян перестала возвращать микрозаймы
Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам, что стало самым низким показателем за пять лет.
Lenta.ru 01:53
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Путешествия
В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей в России
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать с 1 июля.
Мойка78 вчера в 23:18
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Общество
Кузнецова предложила установить бессрочную слежку за педофилами
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и организовать пожизненный административный надзор за ними после их освобождения из мест лишения свободы.
Известия 01:18
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
Кино
Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»
Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН вчера в 11:46
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20