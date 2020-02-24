Гаджеты
РидусHonor представила специально для России Honor View 30 Pro
Компания Honor сегодня в Барселоне представила смартфон Honor View 30 Pro. Продаваться он будет только в России. Honor View 30 Pro стал глобальной версией Honor V30 Pro, который был представлен ранее и продавался только в Китае.
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МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
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Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Космос
НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты
Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
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Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
Присяжные признали кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные заключили, что криминальные действия сексуального характера Вайнштейн совершил в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект подиум», Она была одной из ключевых свидетельниц по делу и на слушаниях заявила, что в 2006 году Вайнштейн склонил ее к оральному сексу в своей квартире, писала The New York Times.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Политика
Путин, бруксизм и вопросы языкознания…
Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Здоровье
В Новосибирской области из-за ОРВИ не работают детские сады и школы
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что из-за вспышки ОРВИ в регионе частично приостановлена работа 129 детских садов и 61 школы, полностью закрыты 18 образовательных учреждений, передает ТАСС.
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.
Происшествия
Более 200 пьяных водителей задержали в Иркутской области в выходные
В минувшие выходные на дорогах Приангарья выявили свыше 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Политика
Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой
В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Общество
В России отменен «налог с налога» на недвижимость
Зачастую оценщики включают размер НДС в кадастровую стоимость, от которой зависит налог на недвижимость, что приводит к ее увеличению на 20%.
Здоровье
Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, как россияне пьют вино
В России в прошлом году вина произвели 33 млн декалитров, игристых вин - 13 млн декалитров, почти 30 млн декалитров винных напитков и еще 3 млн декалитров коньячных дистиллятов.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
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