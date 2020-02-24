Компания Honor сегодня в Барселоне представила смартфон Honor View 30 Pro. Продаваться он будет только в России. Honor View 30 Pro стал глобальной версией Honor V30 Pro, который был представлен ранее и продавался только в Китае.

Гаджеты Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.

Космос НАСА впервые обнаружило на Марсе следы толчков в глубинах планеты Геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда говорит: Это первая миссия, направленная на проведение прямых геофизических измерений другой планеты, и она дала нам первое реальное понимание внутренней структуры Марса и геологических процессов.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

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