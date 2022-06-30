Будьте в Плюсе

Honor прекратил поставки смартфонов до легализации параллельного импорта в России

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию.
Lenta.ru
Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них.
Ведомости
«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.
Ведомости
Официально Huawei также не сообщала об уходе с российского рынка.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Ведомости»: Honor прекратила поставки техники в Россию
Коммерсантъ22:22
Honor прекратила поставки смартфонов в Россию
Ведомости17:42
Самое цитируемое
Honor прекратил поставки смартфонов до легализации параллельного импорта в России
Lenta.ru01:08
«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынок
РИА Новости22:27
«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынок
Известия02:56
«Ведомости» узнали о прекращении поставок смартфонов Honor в Россию
РБК20:57
«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию
URA.Ru17:59

Интересное

Mirror: президент Шри-Ланки направил Путину обращение с просьбой о поставках нефти

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину обращение с просьбой о сотрудничестве в сфере поставок нефти.
ТАСС02:03

Испытание гиперзвуковой ракеты в США прошло неудачно

Новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.
ТАСС02:22

Экс-президента Украины Порошенко вместе с подпадающим под мобилизацию сыном нашли в Англии

Украинские журналисты встретили бывшего президента Петра Порошенко с женой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, передает ТСН.
РИА Новости02:12

Володин призвал Столтенберга не радоваться расширению НАТО раньше времени

Володин уточнил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО "у его границ будет больше России".
Газета.Ru01:54

Глава Минздрава Турции Коджа сообщил о первом в стране случае заражения оспой обезьян

Турец выявила первый в стране случай заражения оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
РИА Новости03:05

Создатели якутской выживалки The Day Before показали игру на Unreal Engine 5

«Уже произведен перевод игры The Day Before на Unreal Engine 5, и мы делаем всё возможное, чтобы выпустить высококачественный продукт».
Игромания.рувчера в 03:27

Эксперт Кочетков: Россия навязала Украине свою тактику боев, поэтому у ВСУ большие потери

Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело в катастрофическим потерям у ВСУ, заявил в колонке для "Главреда" эксперт Александр Кочетков.
РИА Новости00:10

Запорожский порт Бердянск отправил первое судно с зерном

Первое судно с зерном ушло из Бердянского морского порта, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области Украины, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.
Интерфакс02:56

Путин отметил, что попытка лидеров G7 раздеться на саммите была бы отвратительным зрелищем

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова лидеров стран G7 о «раздевании» на саммите.
RT на русскомвчера в 16:28

Замсекретаря Совбеза Венедиктов заявил, что США подталкивают Польшу к событиям на Украине

Соединенные Штаты подталкивают Польшу к прямому вовлечению в события на Украине, фактически создают из нее «новую гиену Европы».
Lenta.ru03:07