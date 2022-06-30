Lenta.ruHonor прекратил поставки смартфонов до легализации параллельного импорта в РоссииКитайский производитель смартфонов Honor приостановил официальные поставки товаров в Россию.Lenta.ruСейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них.Ведомости«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.ВедомостиОфициально Huawei также не сообщала об уходе с российского рынка.КоммерсантъЧитать далееСвернутьThe Moscow PostThe Moscow PostНациональная служба новостейДЕЛА.ruРЕН ТВАМИТЕЛLive24Газета.RuКапитал страныЯмал-МедиаNewInform66.ruПатрульный ПетербургаРидусiReactorКурьер. Среда. БердскКомсомольская правдаCyberSport.ruВестник РоссииTatCenterНародные новостиREGNUMПсковская Лента НовостейПодробнее о событии«Ведомости»: Honor прекратила поставки техники в РоссиюКоммерсантъ22:22Honor прекратила поставки смартфонов в РоссиюВедомости17:42Самое цитируемоеHonor прекратил поставки смартфонов до легализации параллельного импорта в РоссииLenta.ru01:08«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынокРИА Новости22:27«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию, но планирует вернуться на рынокИзвестия02:56«Ведомости» узнали о прекращении поставок смартфонов Honor в РоссиюРБК20:57«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в РоссиюURA.Ru17:59Показать ещёОценить1,7KПоделиться