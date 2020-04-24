Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 935

Политика Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. 456

Наука Ученые установили, как коронавирус попадает в организм Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. 3

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 305

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 48

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 976

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 3

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией. 29

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 886

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 140

Политика Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета. 231

Культура Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети. 98

Общество Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе. 137

Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 247

Общество Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. 199

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 43

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 33

Здоровье Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области. 16