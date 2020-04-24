Игры

ГЛАС.RUГЛАС.RUДля PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
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Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

ГЛАС.RU10:44

Раскрыты подробности игры Horizon Zero Dawn 2 для PS5

Политическая Экспертиза10:30

СМИ: Horizon Zero Dawn станет амбициозной трилогией — первые детали сиквела

Игромания.ру08:22

Sony планирует сделать Horizon Zero Dawn трилогией

News.ru09:07

Horizon Zero Dawn станет трилогией

Чемпионат08:31

Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

Российская газета09:19

Guerrilla Games ищет ведущего сценариста для работы над Horizon Zero Dawn 2

3DNewsвчера в 07:38
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Авто

Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta

CarsWeek.ru 22 апреля в 11:27
82
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
935
Общество

Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
86
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
35
Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
456
Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
748
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
3
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
305
Кино

В Японии выпустили 3D-мультфильм про Гену и Чебурашку

В Японии выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм «Чебурашка: Я нашел друга», который повествует о знакомстве крокодила Гены и Чебурашки.
Gazeta.SPb вчера в 07:23
59
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
48
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
3
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
29
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
886
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
140
Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
24
Политика

Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии

Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
231
Общество

В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

Власти Свердловской области решили отказаться от введения в регионе цифровых пропусков на майские праздники из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 10:13
12
Общество

ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России

Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
252
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта

Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
98
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
571
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
2,9K
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
137
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
247
Общество

Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
199
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
43
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
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Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
33
Здоровье

Число коронавирусных коек в Подмосковье доведут до 12 тысяч

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать в регионе порядка 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:19
16
Здоровье

В ФОМС оценили стоимость лечения пациентов с коронавирусом

Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме тарифицировано примерно как пневмония, средней тяжести – в районе 100 тысяч рублей, а тяжелых – в районе 200 тысяч рублей, если им не нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), заявила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.
РИА Новости 06:25
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Horizon Zero Dawn
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4 в 2017 году; версия игры для Windows должна выйти летом 2020 года. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. В течение игры главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов; охота зачастую требует от игрока скрываться от противников, расставлять ловушки и выбирать наилучшее время для нападения.
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