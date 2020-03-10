Игры

АБНАБНHorizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
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Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Чемпионат12:00

Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Российская газета13:52

Horizon: Zero Dawn станет единственным эксклюзивом Sony на ПК?

REGNUM20:35

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

3DNews11:36

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

АБН17:51

Официально: Horizon Zero Dawn выйдет на РС летом

Игромания.ру11:22

Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года

CyberSport.ru11:18
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