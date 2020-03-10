Игры
АБНHorizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
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Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G
За автономную работу нового Vivo NEX 3S 5G отвечает аккумулятор на 4 400 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Политика
Хинштейн объяснил реакцию западной прессы на поправку Терешковой
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал негативную реакцию западной прессы на возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина, предложенное депутатом Валентиной Терешковой и одобренное нижней палатой российского парламента.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил летальность шести вирусов XXI века
Роспотребнадзор сравнил летальность шести опасных заболеваний, распространившихся по планете в XXI веке.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Армия и оружие
Минобороны напомнило, 79 лет назад был выпущен первый «летающий танк»
Советский штурмовик считается самым массовым боевым самолетом за всю историю авиации В Советском Союзе 79 лет назад началось серийное производства самолета-штурмовика, сыгравшего важную в победе над фашистской Германией.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка
Горздрав Екатеринбурга проверяет больницу, в которой женщина скончалась после жалоб на сильную боль в животе.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Политика
Политолог Матвейчев заявил, что Терешкова своим предложением выразила мнение большинства
Профессор НИУ ВШЭ, философ и политолог Олег Матвейчев в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ сказал, что Терешкова своим предложением выразила мнение большинства.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Армия и оружие
Украинская армия за сутки дважды обстреляла ЛНР
ВСУ за сутки один раз открывали огонь по ЛНР.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
О возможном обнулении президентских сроков советник Володина, руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский говорил «Ведомостям» еще в декабре – после пресс-конференции Путина, на которой тот сообщил, что не против изъятия слова «подряд» из статьи об ограничении президентских полномочий двумя сроками.
Транспорт
Власти рассказали о финансировании новых станций метро в Новосибирске
Как ранее сообщал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, кроме станции «Спортивной», в Генплане Новосибирска до 2030 года запланировали еще шесть новых станций метро.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Энергетика
Цена нефти WTI ускорила рост после обвала котировок
Нефть WTI ускорила рост после обвала котировок до 2,15 процента, как свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже.