Общество
РАПСИHuawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.
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Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science 09:11
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств.
ТАСС 13:17
Армия и оружие
Видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России появилось в Сети
Видео стрельб бронированных штурмовиков Су-25СМ3 Воздушно-космических сил Российской Федерации появилось на просторах Сети.
Актуальные Новости вчера в 03:09
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
Общество
В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи
Фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в Самарской области с 15 июля, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 14:02
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Здоровье
Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.
Вечерняя Москва 10:44
Армия и оружие
Не менее четырёх кораблей НАТО одновременно подошли к Крыму с западной стороны
Avia.pro 11 июля в 17:24
Политика
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха
Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
РИА Новости 05:10
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo вчера в 03:14
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Происшествия
В дом Розы Сябитовой приехала полиция
Paparazzi.ru 13:20
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русском 10:54
Политика
Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei
Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.
ИА Красная Весна 14:15
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Авто
В России запретят ремонтировать автомобили восстановленными запчастями
Владельцы машин будут вынуждены покупать новые запчасти, в том числе и для дорогих импортных автомобилей.
Avtovesti.com 14:14
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о признаках возвращения коронавируса в его страну.
Городовой 11:36