Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Наука Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19 В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот. 15

Политика Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и два протокола к соглашению о строительстве Белорусской АЭС подписаны во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. 2

Общество В Самарской области 15 июля откроют фитнес-клубы, частные бани и музеи Фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк смогут возобновить работу в Самарской области с 15 июля, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Технологии Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании. 87

Здоровье Врач назвал четыре признака, при которых срочно нужно звонить в скорую Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что у людей с плохим самочувствием двоякое отношение к медикам.

Общество В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. 108

Политика Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы. 433

Космос Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие. 4

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 637

Спорт «Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.

Политика Помощник президента США заявил, что весь мир с ними и против Huawei Заявление о международной поддержке американской политики в отношении китайской корпорации Huawei сделал 14 июля советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен в двух последовательных сообщениях на официальной Twitter-странице Совета национальной безопасности при президенте США.

Космос Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. 20

Недвижимость Однокомнатные квартиры теряют популярность Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья». 14

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 63