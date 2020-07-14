Общество
РАПСИHuawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.
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Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Evo-rus.com вчера в 05:43
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
Происшествия
Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.
РБК 16:38
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Профильный комитет ГД одобрил поправки о трехдневном голосовании
Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о трехдневном голосовании на выборах, об этом заявил заместитель председателя комитета.
Политика Сегодня 12:35
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Происшествия
Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден
Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
Общество
В ОНК заявили, что Фургал не знает о митингах в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку, которые проходили на территории региона.
РЕН ТВ 16:33
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Общество
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:06
Авто
Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche
Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок 10:11
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол
«Челси» одержал победу над «Норвичем» в 36-м туре АПЛ
RT на русском 17:11
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика 10:30
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова
RT на русском 10:54
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Авто
Бренд Aurus выпустит электрическую бюджетную модель
Как пишет «Твоё Авто», сейчас специалисты Aurus работают над расширением модельного ряда, за счет новых моделей класса E и D. В компании разрабатывают новые платформы, на основе которых можно будет выпускать не только классические модели, но также гибридные и полностью электрические.
Газета DAILY 16:22
Общество
«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%
Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
РБК 10:18
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Всемирно известный голливудский актер Джон Траволта сообщил, что его супруга Келли Престон умерла от рака молочной железы.
CT news 13:42
Общество
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Комсомольская правда 11:00
Экономика
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science 09:11
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra вчера в 12:57