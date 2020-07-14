Общество

РАПСИРАПСИHuawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.
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