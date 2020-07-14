Общество
РАПСИHuawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Общество
ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты
Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки 15:14
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Армия и оружие
Не менее четырёх кораблей НАТО одновременно подошли к Крыму с западной стороны
Avia.pro 11 июля в 17:24
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Общество
В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса
По данным на 14 июля, за сутки в Петербурге подтвердили 281 случай коронавируса, из больниц выписали 194 пациента, тесты на COVID-19 сдали 13 тыс. 195 человек.
Gazeta.SPb 10:32
Кино
«Мстители»: как «Финал» связал «Железного человека» и «Чёрную Пантеру»
Чёрная Пантера и Железный человек встречались и до событий, описанных в фильме «Мстители: Финал», – в кинокомиксе «Первый мститель: Противостояние» они сражались на одной стороне.
Фильм Про 08:05
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Футбол
«Ростов» отказался от Урунова, которым интересуется «Спартак»
По информации Metaratings.ru, зимой 2020 года Урунова предлагали купить «Ростову» за 200 тысяч евро, но команде Карпина футболист не подошёл и отправился в «Уфу».
Metaratings 14:48
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Общество
В Минфине объяснили приравнивание пультов ДУ к курительным системам
Приравнивание пультов дистанционного управления (ДУ) для бытовой техники к устройствам для нагревания табака при таможенном оформлении связано со снижением риска недостоверного декларирования устройств для нагревания табака под видом иных товаров.
ТАСС 15:23
Армия и оружие
Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль.
Lenta.ru 10:57
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Футбол
Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»
Названо условие для возвращения нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи», в петербургский «Зенит».
Lenta.ru 14:19
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55