Британское правительство ввело запрет на использование оборудования Huawei при развертывании сети 5G. Операторам предписано до конца этого года прекратить закупку оборудования у китайской компании, а также демонтировать уже используемое до 2027 года, сообщает Associated Press.

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

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