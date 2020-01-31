Технологии

The GEEKThe GEEKHuawei не планирует возвращаться к сервисам Google

Вместо бесконечных уведомлений используемых Google и Apple приложения для Huawei будут реализовываться прямо с экрана смартфонов.
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Подробнее о событии

Huawei может полностью отказаться от сервисов и приложений Google

UfaTime.ruвчера в 15:28

Huawei не намерена возвращаться к приложения и сервисам Google

RuNews24.ruвчера в 18:58

Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Вести.Ru06:50

Huawei допускает возврат к сервисам Google, хотя готова к худшему

3DNews04:08

СМИ: Китайская Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google

РЕН ТВ05:49

Huawei не собирается возвращаться к сервисам Google даже после окончания торговой войны США и Китая

Реальное время05:58

Huawei окончательно отказалась от Google

Lenta.ru05:02
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Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

Российская газета 07:34
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Технологии

Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Актуальные Новости 04:33
Шоу-бизнес

Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
News.ru 05:01
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Военное дело 01:10
Гаджеты

Официальная регистрация для покупки Samsung Galaxy S20 открыта задолго до анонса

iXBT.com вчера в 21:53
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие

Срок эксплуатации МБР «Стилет» могут продлить

Минобороны России поставило задачу продлить сроки эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ «Стилет».
ТК Звезда 06:58
Политика

Путин обсудил с Меркель «сделку века» и другие вопросы

Президент РФ Владимир Путини канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Вести.Ru 06:35
Политика

Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии

29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Известия 07:21
Происшествия

Находившийся в розыске экс-чиновник мэрии Саратова явился с повинной

В Саратове возобновили предварительное следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом города (по информации ИА "СарБК", речь идет о Дмитрии Кузьмине).
СаратовБизнесКонсалтинг 06:23
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии

В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Infox.ru 29 января в 10:18
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Известия вчера в 13:08
Политика

Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО

Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 06:54
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Экономика

Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
RT на русском 29 января в 14:44
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит 06:01
Политика

Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Журналистская правда 06:35
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Общество

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Газета.Ru 01:35
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Росбалт вчера в 07:31
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