Технологии
The GEEKHuawei не планирует возвращаться к сервисам Google
Вместо бесконечных уведомлений используемых Google и Apple приложения для Huawei будут реализовываться прямо с экрана смартфонов.
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Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Технологии
Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1
Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Гаджеты
Официальная регистрация для покупки Samsung Galaxy S20 открыта задолго до анонса
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Армия и оружие
Срок эксплуатации МБР «Стилет» могут продлить
Минобороны России поставило задачу продлить сроки эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ «Стилет».
Политика
Путин обсудил с Меркель «сделку века» и другие вопросы
Президент РФ Владимир Путини канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Политика
Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии
29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Происшествия
Находившийся в розыске экс-чиновник мэрии Саратова явился с повинной
В Саратове возобновили предварительное следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом города (по информации ИА "СарБК", речь идет о Дмитрии Кузьмине).
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Политика
Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии
В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Политика
Помпео: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО
Соединенные Штаты защищают суверенитет Украины и поддерживают Киев в желании стать частью НАТО, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Экономика
Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания
Министерство финансов России окажет поддержку регионам страны для реализации мер, предложенных российским президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Политика
Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.