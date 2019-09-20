Гаджеты

ПрофильПрофильHuawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro

Китайский производитель Huawei представил публике свой флагманский смартфон Mate 30 Pro. Модель будет работать без сервисов Google под управлением Android с оболочкой EMUI 10.
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Четыре камеры и нет Google: Huawei представила новый смартфон

РЕН ТВвчера в 23:47

Фотогалерея дня: эксклюзивные фото Huawei Mate 30, Mate 30 Pro и Huawei Watch GT 2

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Huawei представила новый флагманский смартфон

РИА Новостивчера в 15:36

Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google

Интерфаксвчера в 12:39

Huawei представила новый флагманский смартфон

ТАССвчера в 11:35

Как мощный процессор в смартфоне может улучшить вашу жизнь

RT на русском18 сентября в 15:29
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
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Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

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Армия и оружие

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
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Возбуждено уголовное дело о расстреле собак в Прикамье

Полиция Горнозаводска в Пермском крае возбудила уголовное дело по факту убийства четырех охотничьих лаек в охотхозяйстве «Глухарь».
Ридус 02:55
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
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Имущество ФСБ выставили на Avito

Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 18:31
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Paparazzi.ru вчера в 06:02
Происшествия

В Бурятии задержан шедший пешком в Москву шаман

Речь идет о так называемом шамане Александре Габышеве, который решил пешком дойти до Москвы.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Религия

Православные готовятся к празднованию Рождества Богородицы

Фома вчера в 17:20
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Авто

Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия)

В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
ИноСМИ 03:42
Происшествия

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
Общество

Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан

В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском вчера в 05:49
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Политика

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников

В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Происшествия

Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения

Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Гаджеты

У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов

Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру 18 сентября в 15:06
Гаджеты

Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10

3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor вчера в 08:36
Авто

Количество авто такси в регионах могут ограничить

Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня 18 сентября в 23:51
Общество

В России начались продажи нового iPhone

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Общество

В России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Футбол

Болгарский «Лудогорец» разгромил ЦСКА в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу со счётом 5:1.
News.ru вчера в 16:52
Армия и оружие

В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
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