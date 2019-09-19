Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.

Политика Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года.

Экономика Граждане попали под шквал кредитных предложений Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Армия и оружие Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Шоу-бизнес Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Происшествия Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Лавров заявил о размещении оружия США в космосе По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.

Политика СМИ сообщили дату встречи Трампа и Зеленского По данным от источника в дипломатических кругах, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Нью-Йорке 25 сентября, сообщило издание "Зеркало недели".

Политика Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений, а отдельно — «формулу Штайнмайера».

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Происшествия В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.

Футбол ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» с крупным счетом 5-1. ЦСКА начал групповой этап с поражения, осложнив себе задачу по выходу в раунд плей-офф.

Происшествия Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.

Происшествия Две девушки спасли томичку от насильника В Томске две девушки помогли томичке спастись от жителя села Тимирязевское, который впоследствии был арестован за совершение насильственных действий сексуального характера, сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Технологии Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Наука Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр» «Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.

Шоу-бизнес Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Футбол Кокорин и Мамаев освободились по УДО Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.