Гаджеты
ТАССHuawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
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Политика
Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа
Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года.
Политика Сегодня 06:03
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
Бомбардировщик США в марте отрабатывал удар по Калининградской области
Операция проводилась во время переброски американских самолетов в Великобританию Американский бомбардировщик В-52 в минувшем марте имитировал удар крылатыми ракетами по Калининградской области, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 21:19
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Кино
В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»
Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"
Newsrussia.media вчера в 01:49
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:06
Армия и оружие
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Политика
СМИ сообщили дату встречи Трампа и Зеленского
По данным от источника в дипломатических кругах, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу в Нью-Йорке 25 сентября, сообщило издание "Зеркало недели".
Экономика сегодня 16:34
Политика
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен до конца сентября провести встречу «нормандской четверки», чтобы обсудить все пункты минских соглашений, а отдельно — «формулу Штайнмайера».
ФАН вчера в 11:00
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия 20:45
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК 21:01
Футбол
ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» с крупным счетом
5-1. ЦСКА начал групповой этап с поражения, осложнив себе задачу по выходу в раунд плей-офф.
KM.ru 17:17
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости вчера в 07:05
Происшествия
Две девушки спасли томичку от насильника
В Томске две девушки помогли томичке спастись от жителя села Тимирязевское, который впоследствии был арестован за совершение насильственных действий сексуального характера, сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР по Томской области.
НИА-Томск 07:32
Технологии
Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android
Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
МИР 24 вчера в 09:45
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Наука
Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»
«Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.
МИР 24 17 сентября в 21:27
Шоу-бизнес
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Футбол
Кокорин и Мамаев освободились по УДО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.
Капитал страны 17 сентября в 03:24
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41