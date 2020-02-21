Гаджеты
AsteraHuawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Операционная система предлагается Android 10 с EMUI 10. Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
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Компания Huawei представит новый смартфон с гибким экраном 24 февраля
Народные новости21 февраля в 03:18
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Комментарии
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Армия и оружие
Кремль: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
В Кремле считают, что Турция пока не выполняет условия сочинских договоренностей по Сирии, подписанных в России более года назад.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаки боевиков в Идлибе
Атака бойцов террористических формирований на поселение Найраб, находящееся на территории провинции Идлиб, отражена правительственной армией Сирийской Арабской Республики.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Биатлон
На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело
В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.