Гаджеты
AsteraHuawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Операционная система предлагается Android 10 с EMUI 10. Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
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В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
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Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
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В США показали первые эскизы новой пушки
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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
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Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника Ильи Ковальчука.
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Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
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В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях
Работники IT-сферы и учителя болеют чаще представителей других профессий.
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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей
Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.
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Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
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В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Ираке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Экономика
Экономист предупредил россиян о приближении нового мирового кризиса
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120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
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Ольга Бузова показала поклонникам снимок своей мамы, которая, несмотря на возраст, до сих пор похожа на подростка.
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В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
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Власти Украины вернут должность Главного санитарного врача
В правительстве Украины в ближайшее время примут решение восстановить должность Главного государственного санитарного врача, эти функции возложат на одного из заместителей министра здравоохранения.